Maj w Mielnie pełną parą. Parawany, plażowanie i tłumy turystów

Parawany już nad Bałtykiem

W ostatnich dniach pojechałam na spacer do Mielna, gdzie zaskoczył mnie widok na samej plaży. Okazało się, że nawet mimo tego, iż termometry w najlepszym momencie wskazywały jedynie 15 stopni Celsjusza, to turystom nie przeszkadzało to w opalaniu! Na plaży widziałam liczne parawany i leżaki, w momencie gdy część spacerowiczów przechadzała się piaskiem w kurtkach i czapkach.

Spacerowe oblężenie promenady

W weekend dużym zainteresowaniem cieszyły się także lokale gastronomiczne i kawiarnie przy promenadzie. W wielu miejscach trudno było znaleźć wolny stolik, szczególnie w godzinach popołudniowych. Turyści chętnie korzystali z długich spacerów nad morzem oraz atrakcji dostępnych w centrum miejscowości. Wzmożony ruch był widoczny również na ścieżkach rowerowych oraz parkingach, które momentami były niemal całkowicie zapełnione.

To dopiero początek sezonu

Choć do wakacji zostało jeszcze kilka tygodni, miniony weekend pokazał, że Mielno już teraz przyciąga turystów spragnionych odpoczynku nad Bałtykiem. Jeśli pogoda dopisze, kolejne weekendy mogą przynieść jeszcze większe oblężenie plaż i nadmorskich deptaków.

Co ciekawego w Mielnie? Kurort szykuje się na turystów

Mielno od lat jest jednym z najchętniej odwiedzanych kurortów nad Bałtykiem, jednak turyści mogą tu liczyć nie tylko na szeroką plażę i morskie widoki. Jedną z największych atrakcji miejscowości jest jezioro Jamno, położone tuż obok centrum miasta. To popularne miejsce wśród miłośników sportów wodnych, wędkarzy oraz osób szukających spokojniejszego wypoczynku z dala od zatłoczonej plaży.

Wraz z napływem turystów do życia wróciły także sezonowe stragany i punkty handlowe. Przy głównych ulicach oraz promenadzie ponownie pojawiły się budki z ubraniami, pamiątkami, zabawkami i nadmorskimi gadżetami. Turyści mogą kupić bluzy, kurtki, czapki czy typowe wakacyjne akcesoria.