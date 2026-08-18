Mielno przyciąga nie tylko turystów. Foki skaczą na deski plażowiczów!

Mielno przyciąga rzesze turystów

Mielno należy do grona nadbałtyckich miejscowości, które w szczycie sezonu przechodzą absolutną metamorfozę. Upalne dni, tysiące plażowiczów na piasku, oblegane lokale gastronomiczne i tłumy na deptakach kreują niepowtarzalny, tętniący życiem wizerunek tego miejsca.

Niezaprzeczalną zaletą Mielna jest jego unikalna lokalizacja. Miejscowość leży na mierzei oddzielającej Morze Bałtyckie od Jeziora Jamno. Taka geografia sprawia, że wczasowicze mogą urozmaicać sobie czas nie tylko wygrzewaniem się na słońcu i wędrówkami, ale też różnorodnymi sportami wodnymi.

Foka wskakuje na deskę SUP w Mielnie

Co intrygujące, w Mielnie foki zdają się być niezwykle ufne wobec ludzi. Właśnie w tym kurorcie, 15 sierpnia, doszło do niecodziennej sytuacji, gdy młody morski ssak postanowił wskoczyć na deskę SUP, po czym uciął sobie na niej drzemkę. Więcej informacji o tym wyjątkowym zdarzeniu podawaliśmy wcześniej tutaj: Foka wskoczyła na deskę SUP. Turyści nie mogli uwierzyć, co zrobiła chwilę później.

Atrakcje w Mielnie: Od wesołego miasteczka po Jezioro Jamno

Obecnie Mielno doświadcza prawdziwego najazdu turystów, co wiąże się z niedawnym długim weekendem i zbliżającym się końcem lata. Wczasowicze starają się w pełni wykorzystać ostatnie chwile na plaży. A co można robić w nadmorskim miasteczku? W sezonie letnim czeka tam wiele możliwości:

Wesołe Miasteczko

Park Linowy Tukan

Motylarnia

Muzeum Iluzji Mielno

Pomnik Morsa

Dom do góry nogami.

Na tym jednak oferta rozrywkowa się nie wyczerpuje. Ogromnym plusem Mielna, o czym już wspominaliśmy, jest jego położenie między Bałtykiem a Jeziorem Jamno. Pozwala to wczasowiczom nie tylko na relaks na piaszczystym brzegu, ale także na aktywne spędzanie czasu na wodzie, dzięki możliwości wypożyczenia sprzętu wodnego, takiego jak kajaki, rowery czy deski SUP.