Tajemnicze zaginięcie 37-latki w Darłowie. Po festiwalu wyszła z plaży i zniknęła

Służby od kilku dni prowadzą akcję poszukiwawczą 37-letniej Emilii Koprowskiej, która na co dzień mieszka w Koszalinie. TVP3 Szczecin donosi, że zaginiona bawiła się na festiwalu techno „ZEN Wydm” w Darłówku Wschodnim. Pomiędzy nią a mężem miało dojść do sprzeczki, po której 37-latka wyszła z plaży. Jej telefon jest nieaktywny i kontakt z nią się urwał.

Dziennikarze przekazali również, że bezpośrednio po opuszczeniu plaży przez kobietę jej mąż próbował nawiązać z nią połączenie telefoniczne.

- Ponieważ, jak twierdzi, nie chciała wrócić z nim do domu ani powiedzieć, gdzie jest, zostawił ją w Darłowie i sam wrócił do Koszalina

- relacjonuje telewizja TVP3 Szczecin.

„Nie miała żadnych myśli rezygnacyjnych w tamtym momencie" - poinformowała stację mł. asp. Paulina Wiśniewska-Basiak z Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie, opierając się na relacji męża poszukiwanej.

Mężczyzna jeszcze tej samej nocy pojechał z powrotem do Darłowa, aby samodzielnie zlokalizować 37-latkę. Wysyłał wiadomości i dzwonił, ale żona odmawiała podania swojej lokalizacji. Niedługo potem stracił z nią łączność.

– Po 22:30 już przestała nawet odpisywać, nie odbierała już telefonu, nie było z nią kontaktu

- powiedział w wywiadzie dla TVP3 Szczecin Krystian Koprowski, mąż zaginionej.

Po zgłoszeniu zaginięcia kobiety natychmiast ruszyły poszukiwania na szeroką skalę, skoncentrowane przede wszystkim na terenie Darłowa. Do policyjnej akcji włączyła się także Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa.

Rysopis zaginionej Emilii Koprowskiej z Koszalina

Koszalińscy policjanci wydali komunikat, w którym proszą o wsparcie w poszukiwaniach 37-latki. Apelują do wszystkich osób, które mogą posiadać informacje o losach zaginionej Emilii Koprowskiej. Każda wskazówka może mieć decydujące znaczenie.

Wygląd 37-latki:

Sylwetka: szczupła budowa ciała

Włosy: w odcieniach kasztanu i brązu

Oczy: zielone

Charakterystyczne detale:

Po prawej stronie ciała tatuaż przypominający znak zodiaku RYBY.

Na prawej dłoni w miejscu obrączki tatuaż z napisem „KRYSTIAN”.

Odzież w momencie zniknięcia:

Białe spodnie jeansowe, biały t-shirt z nadrukiem „Cherry”, skórzana czarna kurtka oraz białe trampki marki „Big Star”. Miała przy sobie także plecak w brązowym kolorze oraz okulary z czerwonymi oprawkami.

Policja prosi o kontakt każdego, kto posiada informacje o miejscu przebywania kobiety. Można dzwonić pod numer 47 78 41 543 bezpośrednio do Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie lub pod ogólnopolski numer alarmowy 112.