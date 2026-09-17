Zabił swoją siostrę i jej partnera z powodu nałogu? Podejrzany o zbrodnię w Koszalinie w prokuraturze

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2026-09-17 13:15

W czwartek, 17 września, miał miejsce kolejny etap postępowania dotyczącego makabrycznego morderstwa przy ul. Wyspiańskiego w Koszalinie. Ryszard L., 53-letni brat zabitej Liliany L., po tym jak opuścił szpitalną placówkę, został przewieziony do prokuratury. Mężczyzna usłyszy tam zarzuty podwójnego zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem swojej siostry oraz jej partnera, Jerzego N.

Doprowadzenie Ryszarda L. do prokuratury. Brak kajdanek na rękach

W czwartkowe przedpołudnie Ryszard L. zakończył pobyt w szpitalu, gdzie przebywał po zatrzymaniu. Policjanci niezwłocznie przetransportowali go do prokuratury w celu usłyszenia zarzutów. Uwagę przykuwał fakt, że 53-latek zamiast tradycyjnych kajdanek posiadał na nadgarstkach plastikowe opaski. Dziennikarze ustalili, że taka procedura wynikała z obrażeń, których mężczyzna doznał, najprawdopodobniej dokonując zbrodni. Prokurator Ewa Dziadczyk z Prokuratury Okręgowej w Koszalinie poinformowała, że podejrzany mocno zranił się w ręce, dlatego też wymagał hospitalizacji.

Polecany artykuł:

Makabryczne odkrycie w koszalińskim mieszkaniu. „Ludzie, których szukacie, leżą w łazience”

Warto przypomnieć okoliczności tej zbrodni. Interwencja policji nastąpiła na skutek zgłoszenia zaniepokojonych bliskich, którzy przez wiele godzin nie potrafili nawiązać kontaktu z Lilianą L. oraz Jerzym N. Kiedy do akcji wkroczyła straż pożarna, a policjanci wielokrotnie pukali do drzwi, otworzył je 53-letni Ryszard L.

Z informacji przekazanych przez lokalne media wynika, że mężczyzna był opanowany. Wskazując funkcjonariuszom łazienkę, miał powiedzieć: „Ludzie, których szukacie, leżą w łazience”. To właśnie w tym pomieszczeniu mundurowi odkryli zmasakrowane ciała ofiar, na których widniały liczne rany cięte oraz kłute.

Ryszard L. złożył wyjaśnienia i przyznał się do winy

Śledczy z koszalińskiej prokuratury oficjalnie poinformowali, że Ryszard L. przyznał się do popełnienia tej potwornej zbrodni. Prokuratura zamierza postawić mu zarzuty podwójnego zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. To jeden z najsurowszych paragrafów przewidzianych w polskim prawie karnym.

Druzgocące pożegnanie córki zamordowanego Jerzego N.

Ta potworna tragedia wstrząsnęła nie tylko mieszkańcami miasta, ale zrujnowała życie bliskich ofiar. Córka zmarłego Jerzego N., mierząc się z ogromnym bólem, umieściła w mediach społecznościowych zwięzły, ale bardzo emocjonalny wpis:

„Dlaczego? Jakim trzeba być okrutnym by zimna krwią zabić?"

Słowa te idealnie obrazują niewyobrażalny dramat oraz rozpacz, które są następstwem tej makabrycznej zbrodni.

Konflikt o mieszkanie i nałóg komputerowy przyczyną zbrodni?

Z nieoficjalnych informacji wynika, że Ryszard L. od dłuższego czasu nie dokładał się finansowo do wspólnego mieszkania. Jego siostra, Liliana L., miała w planach sprzedaż tego lokum i zakup mniejszego, co mogło być zarzewiem poważnego konfliktu. Dziennikarze „Faktu” donoszą ponadto, że 53-latek zrezygnował z pracy zawodowej, a swój czas wolny spędzał przed komputerem, namiętnie grając. Prawdopodobnie napięcie w rodzinie rosło z miesiąca na miesiąc.

Śledczy dokładnie weryfikują, czy właśnie nieporozumienia na tle finansowo-mieszkaniowym stanowiły bezpośredni impuls do popełnienia tej podwójnej zbrodni.

Intensywne śledztwo koszalińskiej prokuratury

Prokuratura Okręgowa w Koszalinie prowadzi obecnie szeroko zakrojone działania śledcze. Niezwykle ważne dla sprawy będą wyniki sekcji zwłok zamordowanej pary, a także szczegółowa analiza śladów zabezpieczonych na miejscu zdarzenia, co pozwoli na precyzyjne zrekonstruowanie przebiegu wypadków.

Organy ścigania starają się ustalić, jak wyglądały ostatnie chwile życia Liliany L. i Jerzego N. Badane są także relacje panujące między rodzeństwem oraz dokładny rozwój sytuacji wewnątrz mieszkania w Koszalinie.

Kamienica w Koszalinie. Na miniaturze czarno-białe zdjęcie pary. O tragedii przy Wyspiańskiego pisze Eska Koszalin.
Galeria zdjęć 17
QUIZ. Wiesz, ile lat grozi za to przestępstwo? W kilku przypadkach możesz doznać szoku
Pytanie 1 z 20
Jaka kara grozi za dostarczenie alkoholu osobie małoletniej?
W mieszkaniu w Koszalinie znaleziono dwa ciała. Policja zatrzymała 53-latka
uzależnienie
prokuratorskie zarzuty
prokuratura
zabójstwo