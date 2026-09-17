Zabił swoją siostrę i jej partnera z powodu nałogu? Podejrzany o zbrodnię w Koszalinie w prokuraturze

Doprowadzenie Ryszarda L. do prokuratury. Brak kajdanek na rękach

W czwartkowe przedpołudnie Ryszard L. zakończył pobyt w szpitalu, gdzie przebywał po zatrzymaniu. Policjanci niezwłocznie przetransportowali go do prokuratury w celu usłyszenia zarzutów. Uwagę przykuwał fakt, że 53-latek zamiast tradycyjnych kajdanek posiadał na nadgarstkach plastikowe opaski. Dziennikarze ustalili, że taka procedura wynikała z obrażeń, których mężczyzna doznał, najprawdopodobniej dokonując zbrodni. Prokurator Ewa Dziadczyk z Prokuratury Okręgowej w Koszalinie poinformowała, że podejrzany mocno zranił się w ręce, dlatego też wymagał hospitalizacji.

Makabryczne odkrycie w koszalińskim mieszkaniu. „Ludzie, których szukacie, leżą w łazience”

Warto przypomnieć okoliczności tej zbrodni. Interwencja policji nastąpiła na skutek zgłoszenia zaniepokojonych bliskich, którzy przez wiele godzin nie potrafili nawiązać kontaktu z Lilianą L. oraz Jerzym N. Kiedy do akcji wkroczyła straż pożarna, a policjanci wielokrotnie pukali do drzwi, otworzył je 53-letni Ryszard L.

Z informacji przekazanych przez lokalne media wynika, że mężczyzna był opanowany. Wskazując funkcjonariuszom łazienkę, miał powiedzieć: „Ludzie, których szukacie, leżą w łazience”. To właśnie w tym pomieszczeniu mundurowi odkryli zmasakrowane ciała ofiar, na których widniały liczne rany cięte oraz kłute.

Ryszard L. złożył wyjaśnienia i przyznał się do winy

Śledczy z koszalińskiej prokuratury oficjalnie poinformowali, że Ryszard L. przyznał się do popełnienia tej potwornej zbrodni. Prokuratura zamierza postawić mu zarzuty podwójnego zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. To jeden z najsurowszych paragrafów przewidzianych w polskim prawie karnym.

Druzgocące pożegnanie córki zamordowanego Jerzego N.

Ta potworna tragedia wstrząsnęła nie tylko mieszkańcami miasta, ale zrujnowała życie bliskich ofiar. Córka zmarłego Jerzego N., mierząc się z ogromnym bólem, umieściła w mediach społecznościowych zwięzły, ale bardzo emocjonalny wpis:

„Dlaczego? Jakim trzeba być okrutnym by zimna krwią zabić?"

Słowa te idealnie obrazują niewyobrażalny dramat oraz rozpacz, które są następstwem tej makabrycznej zbrodni.

Konflikt o mieszkanie i nałóg komputerowy przyczyną zbrodni?

Z nieoficjalnych informacji wynika, że Ryszard L. od dłuższego czasu nie dokładał się finansowo do wspólnego mieszkania. Jego siostra, Liliana L., miała w planach sprzedaż tego lokum i zakup mniejszego, co mogło być zarzewiem poważnego konfliktu. Dziennikarze „Faktu” donoszą ponadto, że 53-latek zrezygnował z pracy zawodowej, a swój czas wolny spędzał przed komputerem, namiętnie grając. Prawdopodobnie napięcie w rodzinie rosło z miesiąca na miesiąc.

Śledczy dokładnie weryfikują, czy właśnie nieporozumienia na tle finansowo-mieszkaniowym stanowiły bezpośredni impuls do popełnienia tej podwójnej zbrodni.

Intensywne śledztwo koszalińskiej prokuratury

Prokuratura Okręgowa w Koszalinie prowadzi obecnie szeroko zakrojone działania śledcze. Niezwykle ważne dla sprawy będą wyniki sekcji zwłok zamordowanej pary, a także szczegółowa analiza śladów zabezpieczonych na miejscu zdarzenia, co pozwoli na precyzyjne zrekonstruowanie przebiegu wypadków.

Organy ścigania starają się ustalić, jak wyglądały ostatnie chwile życia Liliany L. i Jerzego N. Badane są także relacje panujące między rodzeństwem oraz dokładny rozwój sytuacji wewnątrz mieszkania w Koszalinie.

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