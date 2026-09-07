Mieszkanka Koszalina zaginęła 30 sierpnia w Darłowie i do teraz trwają jej zakrojone na szeroką skalę poszukiwania. Kobieta od ponad siedmiu dni nie dała znaku życia, a jej komórka pozostaje wyłączona. Do działań ratunkowych zaangażowano ogromne siły i środki, aby jak najszybciej ustalić jej dokładne miejsce pobytu.

Poszukiwania zaginionej Emilii z Koszalina w Darłowie

Mundurowi prowadzą nieustanne działania operacyjne, sprawdzając zarówno tereny lądowe, jak i morską linię brzegową. Według zapewnień policji, śledczy drobiazgowo weryfikują absolutnie każdy ślad, który mógłby w jakikolwiek sposób naprowadzić ich na trop 37-latki.

- Wspólnie z innymi służbami, m.in. Morską Służbą Poszukiwania i Ratownictwa oraz Ochotniczą Strażą Pożarną, funkcjonariusze sprawdzają każdy możliwy ślad i każdą informację, która może pomóc w ustaleniu miejsca pobytu kobiety. W ramach ostatnich działań wspólnie przeszukano około 600 ha terenów nadbrzeżnych w rejonie Darłówka

- przekazała w rozmowie z Radiem Eska Paulina Wiśniewska-Basiak z koszalińskiej policji.

Policjanci z Koszalina otrzymali dyspozycję wyjazdu do Darłowa, aby bezpośrednio wspierać miejscowych funkcjonariuszy w niezwykle trudnej i wymagającej akcji w terenie.

- Mundurowi dokładnie sprawdzają wyznaczone rejony, wykorzystując m.in. quady oraz psy służbowe wraz z ich przewodnikami. Policjanci skrupulatnie przeszukują kolejne miejsca i weryfikują każdą informację, która może pomóc w odnalezieniu zaginionej. Działania poszukiwawcze trwają. Policjanci robią wszystko, aby jak najszybciej odnaleźć 37-letnią kobietę

- relacjonuje działania koszalińska policja.

Zaginięcie 37-letniej Emilii na festiwalu techno w Darłówku

Profil „Gdziekolwiek jesteś” podaje, że 30 sierpnia 2026 roku 37-latka spędzała czas z mężem na plaży w Darłówku Wschodnim, w bezpośrednim sąsiedztwie muzycznej imprezy „ZEW Wydm”. Między małżonkami miało dojść do kłótni w godzinach popołudniowych, pomiędzy 15:00 a 16:00. Po tej wymianie zdań kobieta odeszła w nieustalonym kierunku i ślad po niej zaginął.

- Około godziny 19.43 Emilia została nagrana przez monitoring w Darłówku, kiedy podjechała taksówką pod hotel Jan. Kobieta wysiadła z samochodu, jednak z posiadanych na chwilę obecną informacji wynika, że nie weszła do hotelu. Ostatni kontakt telefoniczny Emilii z mężem najprawdopodobniej miał miejsce około godziny 22:00. Jednak kiedy o godzinie 22:30 mama Emilii próbowała się z nią skontaktować, telefon był już nieaktywny i pozostaje do dzisiaj nieaktywny

- czytamy w oficjalnym komunikacie na stronie „Gdziekolwiek jesteś”.

Rodzina apeluje do zaginionej Emilii Koprowskiej

Bliscy 37-latki stanowczo zaznaczają, że kobieta jest odpowiedzialną matką pięcioletniego Stasia i nigdy do tej pory nie urywała z nimi kontaktu w taki sposób. W internecie opublikowano chwytający za serce list skierowany bezpośrednio do zaginionej, w którym rodzina prosi o szybki odzew.

- Emilka, wszyscy się o Ciebie bardzo martwimy. Minęło już wiele dni od Twojego ostatniego kontaktu. Błagamy, daj jakikolwiek znak życia… Daj nam znać, że jesteś bezpieczna, że niczego Ci nie potrzebujesz. Pamiętaj, że zawsze, ale to zawsze, możesz na nas liczyć. Niezależnie od wszystkiego, co się wydarzyło. Kochająca Cię rodzina oraz Twój synek Staś

- napisano na facebookowym profilu strony „Gdziekolwiek jesteś”.

Najbliżsi apelują do internautów o jak najszersze udostępnianie ich komunikatu w sieci, wierząc z całych sił, że nawet najdrobniejsza informacja przekazana przez świadków pozwoli przełamać impas w trwającym śledztwie.

Rysopis zaginionej Emilii Koprowskiej z Koszalina

Funkcjonariusze udostępnili szczegółowy wygląd poszukiwanej oraz dokładny opis jej garderoby z dnia zaginięcia.

Rysopis: 37-latka ma smukłą, szczupłą budowę ciała, zielone oczy oraz włosy w kolorze kasztanowym lub brązowym.

37-latka ma smukłą, szczupłą budowę ciała, zielone oczy oraz włosy w kolorze kasztanowym lub brązowym. Znaki szczególne: Na prawej dłoni widnieje wytatuowane imię „KRYSTIAN” w miejscu obrączki, a po prawej stronie ciała kobieta ma tatuaż przedstawiający znak zodiaku Ryby.

Na prawej dłoni widnieje wytatuowane imię „KRYSTIAN” w miejscu obrączki, a po prawej stronie ciała kobieta ma tatuaż przedstawiający znak zodiaku Ryby. Ubiór: W momencie zniknięcia była ubrana w białe spodnie z jeansu, czarną kurtkę ze skóry, biały t-shirt z napisem „Cherry” oraz obuwie sportowe marki „Big Star” w kolorze białym.

W momencie zniknięcia była ubrana w białe spodnie z jeansu, czarną kurtkę ze skóry, biały t-shirt z napisem „Cherry” oraz obuwie sportowe marki „Big Star” w kolorze białym. Dodatkowo: Poszukiwana miała na nosie okulary z czerwonymi oprawkami i niosła niewielki plecak o brązowej barwie.

Mundurowi apelują do wszystkich świadków, którzy mogli natknąć się na Emilię Koprowską, o niezwłoczne skontaktowanie się z koszalińską Komendą Miejską Policji mieszczącą się przy ul. Słowackiego 11. Informacje na temat miejsca pobytu kobiety można przekazywać dzwoniąc pod numer 47 78 41 543 lub korzystając z ogólnopolskiego numeru alarmowego 112.