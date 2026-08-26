Sprawdziliśmy lokal w Sarbinowie po miażdżącej ocenie Książula. Ceny, obsługa i jedzenie pod lupą

Książulo krytykuje restaurację w Sarbinowie

Internet huczy po recenzji Książula, który ocenił jeden z lokali w Sarbinowie. Youtuber skrytykował jakość potraw, wysokie rachunki i niezwykle długi czas oczekiwania na posiłek. Jego zespół musiał czekać na jedzenie blisko półtorej godziny. W internecie lokal mógł się pochwalić oceną na poziomie 3,4 gwiazdki. Zdecydowaliśmy się pojechać do nadmorskiej miejscowości, aby na własne oczy przekonać się, jak wygląda sytuacja.

Lokal Prosto z Patelni w sercu Sarbinowa

Bohaterem zamieszania jest restauracja Prosto z Patelni, znajdująca się w głównym punkcie kurortu. Ze względu na bliskość bałtyckiej plaży i centralne położenie, zazwyczaj pęka ona w szwach w szczycie letniego sezonu. Jednak w trakcie naszej wizyty sytuacja wyglądała zgoła inaczej – świeciła pustkami, a my stanowiliśmy jedynych klientów.

Prosto z Patelni po recenzji Książula

O restauracji Prosto z Patelni w Sarbinowie zrobiło się niezwykle głośno po publikacji materiału przez Książula. Twórca internetowy surowo ocenił podane dania, zwrócił uwagę na chaos w obsłudze oraz skrytykował wygórowane ceny. Szczegóły jego wizyty, w tym fakt, że czekał na jedzenie 90 minut, szeroko komentowano w sieci. Reakcja internautów była natychmiastowa – 25 sierpnia średnia nota lokalu w wizytówce Google drastycznie spadła do zaledwie 2,9 gwiazdki.

Koniec lata w Sarbinowie – turystów ubywa

Sezon urlopowy chyli się ku końcowi, co widać również w nadbałtyckich kurortach. Sarbinowo w ostatnich dniach sierpnia nie przypomina już tętniącego życiem miasta ze szczytu wakacyjnego oblężenia. Mimo że wczasowicze wciąż spacerują po deptakach i plaży, to frekwencja turystyczna drastycznie spadła w porównaniu z minionymi tygodniami.

Nad Bałtykiem coraz mniej turystów. Koniec wakacji widać gołym okiem [ZDJĘCIA]